Haute-Loire : la femme disparue a été retrouvée

Fin de l'appel à témoins en Haute-Loire. La cinquantenaire qui faisait l'objet d'une disparition inquiétante a été retrouvée saine et sauve dimanche 23 janvier.

Elle avait quitté son domicile en voiture samedi midi sur la commune de Saint Julien Chapteuil. Les gendarmes avaient lancé un appel a témoin car cette personne était considérée comme suicidaire.

Elle est finalement rentrée chez elle dimanche après-midi, elle a été prise en charge par les pompiers et amenée au centre hospitalier Émile Roux, sur la commune du Puy-en-Velay.

Une trentaine de gendarmes et une équipe cynophile ont été mobilisés.

