Haute-Loire : la montée du Mezenc de Laurent Wauquiez perturbée ce dimanche par les opposants

Entre sa montée du Mezenc et les explications autour de sa non-candidature à la primaire des Républicains, Laurent Wauquiez devra faire avec la défiance des opposants à la déviation de la RN88 qui appellent à manifestation.

Laurent Wauquiez grimpe le Mezenc ce dimanche après midi. Une marche organisée pour la 10e fois qui lui permet de faire sa rentrée politique. Cette année elle aura une portée nationale : le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes expliquera de vive voix pourquoi il n'a pas décider de candidater à la primaire des Républicains pour la présidentielle du printemps prochain. Un rendez-vous solennel, entouré de ses partisans mais pas seulement puisque des voix discordantes vont également se mêler au rassemblement : les opposants à la déviation de la RN88 entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velay pour contourner le Pertuis. Un projet à 230 millions d'euros porté par Laurent Wauquiez et la Région.

Les opposants qui ont clairement la volonté de gâcher la fête. Il s'agit pour eux de profiter des micros et des caméras pour donner de l'écho à leur mobilisation. Renaud Daumas est vice-président de France Nature Environnement en Haute-Loire, membre du collectif contre la déviation de la RN88 : "On se dit que cette année, il pourrait potentiellement y avoir des médias nationaux. C'est sûr qu'on veut en profiter pour se faire entendre à un niveau national".

Pour les opposants il n'est pas trop tard pour abandonner le projet même si le temps presse : le défrichage de la zone a débuté en janvier malgré des recours toujours actifs. "On est toujours en attente du référé suspensif des travaux au Conseil d'Etat. Ils ont encore à peu près 6 mois pour suspendre les travaux" explique Renaud Daumas. Pourtant les travaux de terrassements de la déviation doivent théoriquement débuter la semaine prochaine. D'où la volonté de marquer le coup, de faire du bruit, de rassembler du monde. Au risque d'être attendu. "On verra !" souffle-t-il. "Le Mezenc est un lieu accessible à tout public. Il pourrait y avoir des barrages mais comment ? On ne peut pas, pour les ambitions personnelles de quelqu'un, bloquer l'accès à un espace naturel". Un lieu qui pendant quelques heures se transformera en scène politique avec, donc, une partie du public déterminée à perturber la représentation.