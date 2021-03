Haute-Loire : le parquet fait appel de la relaxe de l'élu Marc Boléa, accusé de complicité de proxénétisme

L'élu de Haute-Loire Marc Boléa va être re-jugé, après avoir été relaxé des accusations de complicité de proxénétisme jeudi 18 mars. Le parquet de Haute-Loire indique son intention de faire appel.

"Le parquet a une appréciation juridique des faits qui n'a pas convaincu le tribunal, mais qui, selon nous, mérite une condamnation, donc un nouvel examen du dossier par la cour d'appel" déclare Nicolas Rigot-Muller, procureur de la République du Puy-en-Velay. Il avait requis six mois de prison avec sursis contre l'élu. L'appel sera examiné par la cour d'appel de Riom.

Ce samedi, Marc Boléa se dit "abasourdi, et très surpris, comme [s]on avocat. Pour nous la justice avait été rendue." L'élu exprime son épuisement après plusieurs mois de procédure. "On est à bout, lâche-t-il. On repart pour un, deux ans de procédures, et pourquoi ? Je ne comprends pas cette décision."

L'appel ne vise pas l'ex-compagne de l'élu, qui elle a été condamnée à de la prison avec sursis et à une lourde peine financière, indique le procureur du Puy-en-Velay.