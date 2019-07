Haute-Loire : le septuagénaire attaqué par des abeilles est décédé

Le marcheur septuagénaire piqué entre 200 et 300 fois par des abeilles mardi 2 juillet est décédé durant la nuit qui a suivi à l'hôpital de Saint-Étienne. Il avait été attaqué alors qu'il se promenait près de ruches, au Brignon, en Haute-Loire.

Saint-Étienne, France

Il était "entre la vie et la mort" lorsque les pompiers de Haute-Loire l'ont évacué vers Saint-Étienne, mardi 2 juillet. Le promeneur septuagénaire attaqué par des milliers d'abeilles est décédé dans la nuit du 2 au 3 selon la Préfecture. Alors qu'il se baladait en compagnie de sa femme au lieu-dit Les Rozières, au Brignon (Haute-Loire), il avait été attaqué par des centaines d'abeilles : le couple venait de passer à côté de ruches. Âgé de 70 ans, l'homme avait été piqué entre 200 et 300 fois. Sa compagne, âgée de 52 ans, avait subi entre 150 et 200 piqûres.

Aucune nouvelle de l'état de santé de la femme

Lui avait été hospitalisé dans un état très grave et n'a pas survécu, confirme mercredi matin la préfecture de Haute-Loire. Nous n'avons pour le moment pas de nouvelles de sa compagne, dont l'état était "moins" préoccupant au moment de son hospitalisation. Lors de l'intervention, six pompiers avaient également été blessés par des abeilles extrêmement agressives. Un comportement inexplicable, avait répondu au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire l'officier de permanence du SDIS 43, Stéphane Ponce.

Une enquête de gendarmerie va devoir établir les causes et les circonstances de cet accident tout à fait rarissime.