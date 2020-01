Haute-Loire : Alwin est rentré chez lui à Saint-Didier-en-Velay après quatre jours de fugue

Saint-Didier-en-Velay, Haute-Loire, France

Une fugue qui finit bien. Quatre jours après avoir quitté le domicile de sa mère à Saint-Didier-en-Velay, Alwin est rentré chez lui sain et sauf ce jeudi en fin de journée. L'adolescent âgé de 14 ans s'est volatilisé dimanche 26 janvier dans la soirée et n'avait plus donné de nouvelles.

Les gendarmes de Haute-Loire avaient lancé un appel à témoins à la suite de cette disparition inquiétante. Les investigations des militaires ont pu prendre fin avec une issue heureuse.