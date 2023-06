Haute-Loire : un accident de la route fait 3 blessés graves à Sainte-Sigolène

Ils ont entre 20 et 24 ans. Trois jeunes ont été victimes d'un accident de la route vers 1 heure du matin ce dimanche 25 juin, dans la commune altiligérienne de Sainte-Sigolène. Deux voitures se sont percutées sur la rue de Saint-Didier. Une jeune femme de 20 ans a été transportée à l'hôpital de Firminy, et deux hommes de 21 et 24 ans ont été évacués vers l'hôpital nord de Saint-Etienne ; le plus vieux a notamment du être héliporté. Tous étaient en état d'urgence absolue selon les pompiers.

ⓘ Publicité

22 pompiers ont été mobilisés suite à l'accident