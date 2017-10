Haute-Loire : un adolescent de 14 ans oublié par ses parents au bord de la route

Un adolescent de 14 ans a été oublié au bord de la route par ses parents samedi soir. Il s'est retrouvé seul le long de la nationale 102, près de Saint-Georges-d'Aurac. Les parents ont fait demi-tour et l'ont retrouvé rapidement.

Ces parents et leur enfant se souviendront sûrement longtemps de cette soirée. Les parents et leurs fils, âgé de 14 ans, circulaient sur la nationale à hauteur de Saint-Georges-d'Aurac, en Haute-Loire, pour rentrer chez eux à Langeac. Leur voiture a percuté un animal sauvage vers 21 heures.

Personne n'a été blessé, mais les parents sont sortis pour contrôler l'état du véhicule. Une fois les dégâts constatés, ils sont remontés à bord, et ont repris la route... sans leur fils !

La gendarmerie a raconté l'histoire insolite sur Facebook

Dès qu'ils s'en sont aperçu, les parents ont appelé la gendarmerie, et ont fait demi-tour. Mais leur fils n'était plus sur les lieux de l'accident, et n'avait pas de portable pour les prévenir. Quelques minutes plus tard, le couple a fini par retrouvé son enfant, qui avait commencé à regagner le domicile à pied.