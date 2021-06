Haute-Loire : un appel à témoin lancé par les gendarmes après une possible tentative d'enlèvement à Yssingeaux

À Yssingeaux, en Haute-Loire, les gendarmes viennent de lancer un appel à témoin après une possible tentative d'enlèvement. La scène s'est déroulée ce mercredi matin vers 9h30, entre la rue Beuve Méry et l'avenue Georges Clemenceau. Une jeune fille de 17 ans, de nationalité centrafricaine, affirme qu'elle a été abordée par un homme ayant entre 30 et 40 ans, qui ne portait pas de masque et qui circulait à bord d'un utilitaire sombre.

La mère de la jeune fille a déposé plainte

Après en être descendu, il aurait d'abord proposé à la jeune fille de monter à bord, puis aurait tenté de la saisir pour la forcer à le faire. La jeune fille a apparemment réussi à alerter un passant, ce qui a mis en fuite le conducteur. Il est de corpulence moyenne et parle l'arabe et le français.

Une plainte a été déposée par la maman de la jeune fille et les gendarmes ont ouvert une enquête pour tentative d'enlèvement. Ils précisent que le but n'est pas d'affoler la population, simplement de recueillir les témoignages de ceux qui auraient pu assister à la scène, pour comprendre plus précisément ce qu'il s'est passé. Si vous étiez dans le secteur ce mercredi entre 7h30 et 9h30 et que vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de recherche d'Yssingeaux au 04 71 59 35 70.