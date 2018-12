Haute-Loire : un apprenti bûcheron jugé pour la mort de son professeur

Haute-Loire - France

Un procès très particulier au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay ce mardi 18 novembre à 14h. Le procès d'un élève bûcheron. Un stagiaire de 23 ans au Centre de Formation professionnel pour adultes, le CFFPA de Saugues.

Lors d'un cours d'abattage, le 22 septembre 2016, à Chanteuges, l’apprenti était en train de couper un pin. La chute de l’arbre avait tué son professeur âgé lui de 33 ans. Le procès de l'élève a été plusieurs fois repoussé et renvoyé. Notamment parce que les syndicats ont décidé de se porter partie-civile. ( CGT Agri et Snetap-FSU où était syndiqué la victime.)

Pour ces organisations syndicales, les responsabilités ne peuvent être totalement imputées à l'élève et au professeur. L'établissement aussi a sa part de responsabilité. Les syndicats posent notamment la question de l’encadrement ( un seul enseignant pour sept élèves.)

"Par définition quand on est apprenti on ne sait pas"

Jean-Marie Le Boiteux est le responsable du syndicat national de l'enseignement technique agricole public, le Snetap-FSU et il insiste "Pour nous on doit rechercher les responsabilités dans les conditions de travail et les conditions d'organisation des chantiers pédagogiques. Il faut se demander pourquoi aucune des normes de sécurité n'a été respectée. On souhaite que, pour les chantiers d'abattage qui sont les plus dangereux, il y ait au moins deux enseignants. _Il faut que pendant qu'un des enseignants est en train d'expliquer, le second puisse surveiller les autres élèves._"

Maître Laurent Pierrot défend le jeune homme poursuivi pour avoir tué son enseignant. Il est accusé d'homicide involontaire. Et c’est inacceptable selon son avocat. "Mon client est un apprenti. Il est en apprentissage. Et donc par définition quand on est apprenti on ne sait pas. On doit par définition être moins exigeant avec un apprenti qu’avec quelqu’un de chevronné. "

L'audience pourrait toutefois être renvoyée une nouvelle fois. Un juge d'instruction devrait travailler maintenant autour de la question de la responsabilité de l'établissement.