Haute-Loire : un Atsem de 24 ans condamné pour agressions sexuelles sur dix enfants

Un homme de 24 ans qui travaillait à l'école en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) a été condamné mardi au Puy-en-Velay (Haute-Loire) à trois de prison dont un an ferme pour des agressions sexuelles sur dix enfants. Les faits remontent à l'automne 2018 jusqu'au printemps 2019, dans une école du Brivadois, à Saint-Beauzire.

Relaxe pour deux autres cas

Un signalement avait été fait auprès du parquet du Puy-en-Velay par des parents d'élèves et l'inspection d'académie. L'agent était poursuivi pour agression sexuelles sur 12 jeunes garçons et filles de maternelle et primaire, âgés de quatre à neuf ans, à l'occasion de siestes ou de passages aux toilettes.

Il a été "relaxé pour insuffisance des éléments à charge concernant deux des 12 victimes présumées", a précisé à l'AFP la procureure Cathy Pajon, confirmant une information du site local Zoomdici.

Lors de l'audience à huis-clos, au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 17 janvier, l'avocate de l'Atsem avait plaidé la relaxe. Elle a annoncé l'intention de son client de faire appel du jugement.

(avec AFP)