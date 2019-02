Haute-Loire : un automobiliste coincé plus de quatre heures dans sa voiture à Bains

Bains, France

Il a dû trouver la nuit très longue. Vers 1h la nuit dernière, cet automobiliste de 34 ans perd le contrôle de son véhicule sur la départementale 906 et va s'encastrer dans un tas de grumeaux de bois, entre Saint-Christophe-sur-Dolaizon et Bains. Blessé dans l'accident, il ne peut ni bouger ni alerter qui que ce soit. Il est coincé dans le véhicule et doit donc attendre qu'un automobiliste le repère.

Son véhicule était très peu visible depuis la route

Sauf qu'en pleine nuit et alors que sa voiture est très peu visible de la route, le temps passe et personne n'aperçoit le véhicule accidenté. Finalement, vers 5h20, un automobiliste le voit et appelle immédiatement les pompiers, qui ont pu désincarcérer la victime, restée donc plus de 4h coincée dans sa voiture. L'homme a été transporté dans un état grave à l'hôpital du Puy-en-Velay.