Haute-Loire : un chasseur blessé dans les bois secouru par une vingtaine de pompiers

Une vingtaine de pompiers a été mobilisée ce lundi matin pour secourir un chasseur blessé en Haute-Loire. L'homme de 53 ans s'est coincé la jambe en forêt sur la commune de Laussonne. Une équipe du Secours en montagne et milieux périlleux est intervenue.

Un homme de 53 ans s'est coincé la jambe sous un rocher dans un bois proche de lieu-dit Fraisse sur la commune de Laussonne. Un accident survenu aux alentours de 11 heures, alors qu'il chassait avec des amis. Les circonstances exactes sont encore indéterminées.

Les conditions météos défavorables ont rendu impossible l'intervention d'un hélicoptère du fait du brouillard, du vent et de la pluie. Ce qui a compliqué le travail des secours, car l'accident à eu lieu à plus d'un kilomètre du chemin carrossable le plus proche.

Intervention des secours en milieu périlleux

Les pompiers ont tout de même rejoint le blessé à pied pour stabiliser son état de santé et éviter l'hypothermie. Une équipe du Secours en montagne et milieux périlleux est intervenue. Ils ont fait appel à un véhicule tout terrain pour s'approcher du lieu de l'accident particulièrement escarpé.

Environ 25 secouristes ont été mobilisés. La victime a pu être rapatriée au niveau de la route, avant d'être transférée à l'hôpital Emile-Roux au Puy-en-Velay.