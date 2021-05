Haute-Loire : un élu départemental malmène des policiers lors d'un contrôle

L'élu Marc Boléa, conseiller départemental de Haute-Loire, est convoqué devant le tribunal ainsi que sa compagne après un contrôle qui a mal tourné. Ivre, il s'en serait pris verbalement et physiquement à des policiers samedi 15 mai, au Puy-en-Velay.

Marc Boléa, conseiller départemental de Haute-Loire, est convoqué devant le tribunal avec sa compagne après un contrôle routier qui a mal tourné. L'altercation s'est produite le samedi 15 mai, au Puy-en-Velay.

L'élu, suspendu de ses fonctions suite à une mise en cause dans une affaire de prostitution, aurait insulté et menacé physiquement des policiers voulant contrôler sa compagne, au volant. Tous les deux avaient beaucoup bu. Elle devra répondre devant le juge de conduite en état d'ivresse, lui d'outrage et de rébellion.

Marc Boléa va aussi devoir comparaître devant la cour d'appel de Riom, dans le cadre de l'appel de sa relaxe pour complicité de proxénétisme.