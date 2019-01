Haute-Loire : un enfant de trois ans s'échappe de chez lui, sa mère le retrouve au commissariat

Samedi 29 décembre, un petit garçon de trois ans a échappé à la vigilance de ses frères et sœurs pendant la sieste de sa mère. Recueilli par des passants à 500 mètres de chez lui, sa mère, affolée, l'a finalement retrouvé en appelant le commissariat du Puy-en-Velay trois heures plus tard.

Le Puy-en-Velay, France

L'histoire aurait pu plus mal se terminer mais finalement, un petit habitant de Vals-près-le-Puy n'a fait qu'une frayeur sans conséquence à sa maman. Celle-ci était partie faire la sieste samedi 29 décembre dans l'après-midi et avait confié la surveillance du petit à ses frères. Mais distraits par une console de jeu, les aînés n'ont pas vu le petit s'échapper, mettre ses baskets et sortir de la maison. Affolée, sa mère retrouvera sa trace en appelant le commissariat du Puy-en-Velay et récupérera le petit, en bonne santé, trois heures plus tard.

En pyjama, chaussures à l'envers

Entre temps, le petit avait parcouru 500 mètres, jusqu'à la zone commerciale de Vals-près-le-Puy. Perdu et triste, le garçon était en pyjama et avait mis ses chaussures à l'envers. Des passants l'avaient rapidement repéré et recueilli avant de l'emmener au commissariat du Puy-en-Velay. Là-bas, impossible pour lui de décliner son identité : les policiers l'ont donc gardé jusqu'au coup de fil de sa maman et le dénouement heureux de l'histoire.