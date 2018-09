Si vous habitez en Haute-Loire et que vous êtes parents d'élèves, vous serez prochainement mis au courant par l'établissement de votre enfant de l'organisation d'un grand exercice de sécurité. Il aura lieu autour des vacances de la Toussaint (avant ou après, on ne sait pas encore) sur une demi-journée durant laquelle les élèves, les enseignants et le personnel seront soumis à une simulation de confinement : se rassembler et se cacher dans l'école. Tout l'inverse d'un exercice d'évacuation. Ce sont 500 établissements scolaires privés et publics qui seront sollicités tous en même temps pour évaluer ceux qui doivent s'améliorer en cas de vraie crise.

Un autre établissement sera lui désigné prochainement pour, cette fois, une simulation d'intrusion terroriste qui aura lieu au mois de décembre.