Haute-Loire : un habitant de Saint-Paulien gravement blessé dans l'attentat de Londres

Un altiligérien, originaire de Saint-Paulien, ainsi qu'une jeune femme originaire de Saint-Bonnet-des-Quarts ont été gravement blessés dans l'attentat terroriste de Londres, le 3 juin dernier. Toujours hospitalisés dans la capitale britannique, leurs jours ne sont pas en danger.

L'homme d'une trentaine d'années a été blessé le 3 juin dernier lors d'une attaque à la voiture bélier puis au couteau sur le London Bridge puis dans le quartier de Borough Market. C'est dans ce quartier que l'alti-ligérien tient un bar restaurant "le Boro Bistrot". Dans l'attaque, huit personnes sont décédées dont trois Français. L'un d'entre était serveur dans le bar tenu par l'altiligérien. Sur la terrasse, les clients ont été attaqués au couteau. Une cliente est également décédée.

Originaire de Saint-Paulien, l'alti-ligérien habite à Londres depuis six ans. Là-bas, il est le gérant du bar restaurant "Le Boro Bistrot". Ce bar est situé juste à la sortie du London Bridge. C'est dans cette direction que les trois terroristes se sont dirigés lorsqu'ils ont quitté leur voiture bélier. Au total, 48 personnes ont été blessées dans l'attaque.

Le Boro Bistro est situé juste à la sortie du London Bridge - Capture d'écran

Contactés, les parents expliquent qu'il va mieux sur le plan physique, il est toujours soigné à Londres. Cependant, il est dans un état de choc important depuis l'attaque.

Le maire de Saint-Paulien, une commune de 2400 habitants, Laurent Duplomb, s'est dit lui aussi très affecté par la nouvelle. Le jeune homme a grandi dans la commune de Haute-Loire, située au nord du Puy-en-Velay.

"Quand on est maire d'une commune comme Saint-Paulien, une commune rurale en plein milieu de la Haute-Loire, on se sent éloignés de ce genre de choses. Malheureusement, l'actualité nous replonge totalement dans la réalité de ce qui se passe. Lui je le connais, je connais particulièrement ses parents. Je pense que cette famille a besoin de retrouver son enfant, et de partager du temps dans le cocon familial. Il faudra un certain temps pour que ses blessures disparaissent, le plus difficile ça va être dans sa tête. Les images qu'il a vues, les scènes qu'il a vécues".