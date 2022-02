Haute-Loire : un jeune de 16 ans mis en examen pour avoir jeté sa petite sœur d'une falaise à Polignac

La fillette de 8 ans aurait fait une chute d'une quinzaine de mètres. Selon nos confrères de l'Éveil, la petite drômoise était en balade avec sa famille sur la commune de Polignac, en Haute-Loire, vendredi en fin de journée, quand elle est tombée d'une falaise. Les faits se sont produits sur les hauteurs de Tressac, un village de 250 habitants, qui fait partie de la commune de Polignac. Les pompiers de Haute-Loire ont été alertés vers 18 heures. Ils ont transporté la petite fille, gravement blessée, vers le centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay.

La petite souffre de plusieurs fractures aux côtes et aux vertèbres

Selon le parquet de Clermont-Ferrand, c'est son frère de 16 ans qui l'aurait jeté dans le vide. "Il s'agit d'une famille recomposée qui était partie se promener", explique le procureur de Clermont Éric Maillaud. "Une dispute est survenue entre les deux garçons de la fratrie, mais la petite fille s'en désintéressait. Elle s'est un peu éloignée, et soudain son frère aîné Mickaël a été la prendre par les vêtements et l'a jeté devant lui."

"Sauf que devant lui, c'était le vide", enchaîne le procureur. "Une falaise escarpée, 15 mètres de vide, des pierres mais dieu merci un amas de terre qui a légèrement amorti la chute de cette petite fille de 8 ans qui a été grièvement blessée. Son pronostic vital n'était pas engagé, mais elle souffre de fractures des vertèbres et des côtes." Éric Maillaud précise que les trois enfants et leur maman habitent la Drôme, et que le jeune homme de 16 ans avait déjà été suivi pour des problèmes psychiatriques. Il a été mis en examen pour tentative d’homicide volontaire et interné en hôpital psychiatrique dans la Drôme.