Haute-Loire : un jeune homme de 18 ans décède dans un accident de moto

Un très grave accident de la route ce samedi 5 juillet en Haute-Loire. Un jeune homme de 18 ans qui pilotait une motocross est mort après avoir fait un face à face avec une voiture. Le drame s'est déroulé dans une courbe, sur la départementale 20 au lieu dit Barthol, sur la commune de Domeyrat, au sud est de Brioude.

Les deux occupants de la voiture, un homme et une femme âgés de 19 et 20 ans, ont été choqués et pris en charge par les sapeurs pompiers.

