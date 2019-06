Haute-Loire : une copilote décède sur le Rallye de la Haute-Vallée de la Loire

Haute-Loire, France

La rallye de Haute Vallée de la Loire est en deuil ce samedi.

Une copilote de 23 ans est décédé pendant la course entre Goudet et Salettes en Haute-Loire. Sa voiture est tombée dans un ravin avant de percuter un arbre. Elle serait morte sur le coup. C'est le SMUR de Haute-Loire ainsi que les équipe de sécurité de la course qui ont fait les premiers secours. Le pilote est indemne.

Le rallye a été annulé.