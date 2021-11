Haute-Loire : une enquête ouverte après l'agression d'une lycéenne dans un bois à Yssingeaux

Les gendarmes d'Yssingeaux ont ouvert une enquête après l'agression d'une lycéenne à Yssingeaux, jeudi en fin d'après-midi, au bois dit de Choumouroux. L'adolescente a été attaquée par un homme à l'arme blanche alors qu'elle empruntait un sentier non éclairé dans un bois.

Une lycéenne s'est faite violemment agressée, ce jeudi en fin d'après-midi, à Yssingeaux alors qu'elle prenait un raccourci à travers un bois, au lieu-dit Choumouroux dans le quartier du Pied de la roue. Son agresseur l'a attaquée avec un objet coupant, de type couteau ou cutter. Les gendarmes d'Yssingeaux ouvrent une enquête.

Un appel à la prudence lancé à Yssingeaux

C'est sur un sentier sans éclairage public, et dans un bois, que l'agression s'est produite jeudi en fin d'après-midi. L'adolescente scolarisée au lycée Emmanuel-Chabrier emprunte un raccourci pour rentrer chez elle. C'est là, selon elle, qu'un homme l'attaque et la blesse. La jeune fille parvient à s'enfuir, se réfugie d'abord dans le gymnase tout proche avant d'arriver chez elle et d'alerter la police.

La lycéenne a été soignée à l'hôpital Émile-Roux du Puy-en-Velay, et examinée ce vendredi par des médecins judicaires à Saint-Étienne. Elle est retournée au lycée et bénéficie d'un suivi psychologique car elle est très choquée.

Les trois établissements publics d'Yssingeaux, à savoir le collège Jean-Monnet, le lycée Emmanuel-Chabrier et le lycée Georges-Sand recommandent tous à leurs élèves de se déplacer sur la voirie éclairée, et de ne pas prendre ce raccourci.