Haute-Loire : vingt ans de prison pour le féminicide du barrage de Lavalette

20 ans de prison, c'est le verdict du féminicide du barrage de Lavalette en Haute-Loire. La décision est tombée vendredi 25 juin après trois jours d'audience devant les assises au Puy en-Velay contre Ludovic Dimec. Il avait précipité son ex conjointe du haut du barrage à Lapte en novembre 2018

Le verdict est tombé tard dans la soirée le vendredi 25 juin mais dès le premier jour d'audience, mercredi 23 juin, Ludovic Dimec l'avait reconnu d'emblée : "il est coupable et seul responsable de la mort de Sylvia Bouchet", son ex compagne.

Si face aux enquêteurs, cet homme de 49 ans avait souvent changé de version, face aux jurés dès le premier jour, il s'en est tenu à une : il a frappé son ex femme sur l'exploitation qu'il tenait avec elle avant d'emmener son corps au barrage de Lavalette à Lapte et de s'en débarrasser le 9 novembre 2018. Le couple était alors séparé depuis plusieurs mois et Ludovic Dimec venait d'apprendre qu'il serait jugé en correctionnelle pour violences conjugales.

Reste que l'autopsie a montré que cette éleveuse de 42 ans est tombée vivante et que c'est la chute de 33 mètres depuis le barrage qui a causé sa mort selon le magistrat instructeur, un point que Ludovic Dimec n'a jamais su confirmer tout le long de l'audience.

Cet Yssingelais encourait la réclusion à perpétuité, il a donc finalement été condamné à 20 ans de prison avec une période de sûreté de 13 ans. La peine est assortie de l'interdiction de détenir une arme pendant 15 ans et l'autorité parentale sur deux de ses enfants, mineurs, lui a été également retirée.