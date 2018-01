Rouvres-sur-Aube, France

Alors que les recherches continuent au sud du département, un deuxième homme est porté disparu à la frontière de la Côte-d'Or. Cette fois-ci, les secours interviennent au nord du département, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Châtillon-sur-Seine. Un Allemand de 70 ans, qui aurait des difficultés à se déplacer, a disparu à Rouvres-sur-Aube (Haute-Marne) depuis jeudi 4 janvier. Vers 16 heures, cet homme, propriétaire d'une résidence secondaire dans la commune, se serait approché de la rivière en crue, l'Aube, à quelques pas de sa maison.

une personne a disparu hier en fin d'après-midi à Rouvres sur Aube, elle serait certainement tombée dans l’Aube en crue pic.twitter.com/GO3ECITJuR — Préfet de la Haute-Marne (@Prefet52) January 5, 2018

Une chute dans un réservoir ?

D'après la préfète de Haute-Marne, Françoise Souliman, "il aurait voulu ouvrir une vanne pour éviter que sa propriété soit trop inondée et en l'ouvrant il serait tombé, probablement dans un réservoir qui file vers l'Aube". Une dizaine de gendarmes, des plongeurs aquatiques et une équipe cynophile sont intervenus rapidement, mais les recherches se sont arrêtées à la tombée de la nuit jeudi soir. Elles ont repris vendredi matin avec "six plongeurs, quinze gendarmes et un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon". Vendredi, le département de la Haute-Marne était en alerte orange aux inondations.