Hautes-Pyrénées : un camion-citerne en feu bloque toute circulation pendant trois heures

Un camion-citerne contenant 37.000 litres d'éthanol a pris feu ce vendredi sur l'autoroute A64 entre Tarbes et Toulouse, vers Tournay (Hautes-Pyrénées). Pendant trois heures, la circulation des trains et sur l'autoroute a été interrompue.

Tournay, France

L'incendie a mobilisé 13 véhicules de secours et 36 sapeurs-pompiers pendant trois heures vendredi 5 avril, à partir de 10h30 en Haute-Pyrénées, à la frontière de la Haute-Garonne. Un camion-citerne transportant 37.000 litres d'éthanol a pris feu sur l'A64.

Personne n'a été blessé. Ce serait l'un des pneus de la remorque qui aurait pris feu. Voyant de la fumée à l'arrière de son véhicule, le conducteur du camion s'est tout de suite arrêté sur un refuge de l'autoroute.

Dispositif spécial chez les pompiers

Entre 10h30 et 13h30, les pompiers ont mis en place un périmètre de sécurité de 500 m. L'éthanol à trop haute température peut exploser. Les secours ont donc dû utiliser une caméra thermique pour connaitre la température du liquide en feu avant d'intervenir.

Pendant que les pompiers maitrisaient l'incendie, refroidissaient le camion et dépotaient tout son contenu inflammable, une déviation obligatoire a été mise en place sur l'A64 dans les deux sens entre Tarbes et Toulouse.

#A64 PL en feu: fort dégagement de fumée. Intervention pompiers toujours en cours. Périmètre sécurité en place. Ecoutez @Radio1077pic.twitter.com/9yu85okSvv — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) April 5, 2019

Le trafic ferroviaire aussi impacté

L'accident a eu lieu à la sortie 14 de l'autoroute, entre Tournay et le viaduc de Lanespède utilisé par la SNCF. L'axe entre Pau et Toulouse emprunté par les TER et les Intercités a donc été coupé lui aussi pendant trois heures.

Un train a été supprimé, jusqu'à six d'entre eux ont connu des retards de plus d'une demi-heure (40 min environ) et trois trains ont été remplacés par des bus.

La SNCF a de nouveau été autorisée à circuler à partir de 14h15 mais des retards pourraient exister jusqu'à la fin de ce vendredi après-midi.