Haute-Saône : elle perd le contrôle de sa voiture et termine dans un cours d'eau

Coisevaux, France

Un grave accident de la circulation s'est produit ce matin peu avant 9h à Coiseveaux près d'Héricourt, en Haute-Saône. Une conductrice âgée d'une cinquantaine d'années a perdu le contrôle de sa voiture qui circulait en direction de Champagney. La sortie de route s'est produite vers 8h45, au carrefour entre les départementales 9 et 18. L'automobiliste, seule en cause, a terminé sa course dans un cours d'eau.

Secourue par des témoins, dont un médecin

Le véhicule s'est retrouvé immergé, sur le toit. La victime a été sortie de l'eau par des témoins qui la suivaient en voiture, dont un médecin. En arrêt cardio-respiratoire, elle a été transportée par l'hélicoptère Dragon 25 au CHU de Besançon. Des pompiers plongeurs qui se trouvaient dans le secteur ont été déroutés pour se rendre sur les lieux de l'accident.