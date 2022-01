Haute-Saône : elle roule sans permis, sous stupéfiants et avec de faux papiers

Elle roulait sans permis de conduire, avec des papiers falsifiés et sous stupéfiants. Une automobiliste de Haute-Saône sera poursuivie devant le tribunal.

Dimanche 9 janvier 2022, une conductrice de 44 ans, habitant Scey-sur-Saône, a été contrôlée à 16h50 sur la commune de Charriez, près de Vesoul, par la brigade motorisée de Vesoul. Cette femme circulait malgré une annulation judiciaire de son permis de conduire.

Sous stupéfiants

La quadragénaire avait également consommé des produits stupéfiants et cela en état de récidive légale. Son véhicule, non assuré et sans contrôle technique, a été immobilisé.

La conductrice sera également poursuivie devant le tribunal judiciaire pour faux et usage de faux pour avoir falsifié les documents relatifs à l'assurance et au contrôle technique.