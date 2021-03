Haute-Saône: il avait raté son permis, mais roulait à 173 km/h au lieu de 110

Un automobiliste de 20 ans a été contrôlé à 173 km/h vendredi 19 mars en Haute-Saône, sur la RN 19 entre Lure et Héricourt, sur une route limitée à 110 km/h. Le jeune homme n'avait pas son permis de conduire, et pour cause: il avait échoué à l'examen.