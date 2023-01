Haute-Saône : la commune de Champagney très marquée par l'accident de la route de lundi

C'est sans nul doute l'un des plus graves accidents de la route qu'ait connu Champagney, cette petite commune de l'est de la Haute-Saône, à une vingtaine de kilomètres de Belfort. Lundi 23 janvier en fin de journée , une voiture a percuté un arbre. A l'intérieur, les deux passagers, deux frères de 15 et 19 ans, ont perdu la vie. Ce mardi soir, le pronostic vital du père, le conducteur, restait engagé. Tous habitaient Champagney. Les habitants sont chamboulés par ce drame.

"Cela m'a mis un froid dans le dos"

La commune est étendue, mais ici beaucoup se croisent dans la rue principale et ses quelques commerces qu'elle abrite. Près de la pharmacie, Annabelle, raconte : "Ma fille connaissait le plus jeune, elle a été au collège avec lui, ils n'étaient pas dans la même classe. L'un de mes fils avait déjà côtoyé le plus âgé. Ils sont donc personnellement touchés". Florian lui ne les avait jamais croisés. De leur génération, 19 ans, il se rappelle le moment où il l'a appris : "Cela m'a mis un froid dans le dos. J'étais au travail, ma mère m'a appelé pour me dire que deux jeunes venaient de décéder."

Ce drame a aussi fait ressurgir les accidents dont ont été victimes Florian et Annabelle. Pour cette maman, c'était il y a quelques mois. Au volant, sa fille passagère, une voiture leur est rentrée dans la portière. "On a eu beaucoup de chance, mesure aujourd'hui Annabelle. Cela aurait pu nous arriver". Pour Florian, c'était il y a quelques jours, une plaque de verglas qui l'a conduit dans un arbre. Il en garde seulement une grosse égratignure sur le front : "Je suis un miraculé."

Les gendarmes sont retournés sur les lieux de l'accident ce mardi 24 janvier. © Radio France - Lise Dussaut

Les gendarmes sont retournés sur place

Ce mardi 24 janvier, les gendarmes sont retournés, de jour, sur la départementale 4, à hauteur des Ballastières, lieu de l'accident. Ils y ont effectué des mesures, des photos. L'écorce de l'arbre touché est abîmée, une croix orange y figure. Sur la chaussé, des traits de la même couleur dessinent le parcours effectué par la voiture. Les militaires ont aussi interrogé trois témoins (le conducteur doublé, celui qui arrivait en face, et un troisième qui se trouvait un petit peu plus loin sur la route). Tous racontent le même scénario : la voiture était en train de doubler quand elle a fait une embardée.