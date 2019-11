Haute-Saône : la mairie de Clairegoutte ravagée par un incendie

Clairegoutte, France

La mairie de Clairegoutte, en Haute-Saône, petite commune de 400 habitants environ, située à une trentaine de km de Belfort, a été la proie des flammes ce samedi soir. L'incendie a pris vers 18h dans la toiture de la bâtisse datant du 19ème siècle. Le feu, très impressionnant, s'est déclaré dans les combles. Si le matériel de mairie a pu être en partie épargné, des collections de tableaux, et de livres de valeur provenant de dons d'habitants sont, en revanche, parties en fumée. Une trentaine de pompiers a été mobilisée, ils devraient, pour certains, rester toute la nuit, et jusqu'à dimanche matin pour finir de maîtriser le sinistre.

Pas de victime à déplorer, mais des dégâts matériels importants

Des maires de communes voisines sont venus prêter main forte aux élus de Clairegoutte. C'est le cas de Vincent Schiessel, le maire de Frédéric-Fontaine, village le plus proche que nous avons pu joindre ce soir au téléphone. "Quand je suis arrivé, les flammes sur le toit étaient impressionnantes. On a tout de suite donné un coup de main aux élus de Clairegoutte pour les aider à sortir ce qui pouvait être sauvé. On a réussi à sortir à temps des documents dans le bureau, les ordinateurs, les photocopieurs, tous les documents administratifs importants".

Des tableaux et des livres anciens donnés par les habitants partis en fumée

En revanche, des collections de tableaux, de livres anciens de valeur provenant de dons d'habitants de Clairegoutte, n'ont pu être sauvées des flammes. "Ils se trouvaient d'habitude dans la ferme Hory, le petit musée du village, mais comme il allait être en travaux prochainement, ils venaient, en attendant, d'être entreposés, ce samedi même, dans la mairie" explique, dépité, le maire de Frédéric-Fontaine. Plus aucun bénévole n'a accès, ce samedi soir, à l'intérieur de la mairie dont la toiture est entièrement détruite, et la charpente fragilisée. Les salles de réunion sont elles aussi inutilisables. L'appartement situé au-dessus de la bâtisse est lui aussi détruit, son occupant, l'instituteur devrait être relogé.

Pour l'heure, l'origine du sinistre est encore inconnue. La gendarmerie a ouvert une enquête pour en connaitre les raisons exactes. Ce sinistre intervient un an environ après une rénovation de la mairie de Clairegoutte.