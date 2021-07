Haute-Saône : le conducteur de la voiture tombée dans la Saône en janvier condamné à un an de prison ferme

"C'est un dossier très difficile". Plusieurs fois, cette phrase a été prononcée par les différentes parties ce jeudi 15 juillet au tribunal judiciaire de Vesoul. Il devait juger un homme de 30 ans poursuivi pour homicide involontaire et récidive de vol en réunion. Originaire de Côte d'Or, il a été condamné à deux ans de prison pour homicide involontaire et récidive de vol en réunion.

Le 3 janvier dernier, sous l'emprise de l'alcool, il conduisait un véhicule volé dans une exploitation agricole, qui, après une sortie de route dans la commune de Traves, en Haute-Saône, avait terminé sa course dans la Saône. L'accident avait coûté la vie au passager, âgé de 31 ans. Le prévenu, domicilié au moment des faits à Ovanches, au sud de Port-sur-Saône, n'avait pas le permis, et ne l'a jamais eu. Il comptait déjà 15 mentions sur son casier judiciaire, essentiellement pour des délits routiers.

Ils volent une voiture pour récupérer 100 euros

Les deux hommes étaient amis, depuis que l'accusé avait recueilli la victime, alors à la rue. La nuit de l'accident, ils fêtaient Noël à Ovanches, en compagnie de la famille du prévenu. Vers 1h30 du matin, très alcoolisés, ils décident d'aller récupérer cent euros auprès d'une connaissance de la future victime, pour "acheter du lait et des couches aux enfants, car nous étions en grande difficulté financière", selon l'homme de 30 ans. Ils volent alors une voiture dans l'exploitation agricole toute proche pour récupérer l'argent.

Sur la route, gêné par sa cagoule (un bas appartenant à sa femme), le conducteur demande à son passager de tenir le volant. Mais sur un pont à Traves il perd le contrôle du véhicule, qui traverse la route, casse la rambarde et s'immerge dans la Saône. Si le conducteur, arrive à s'extirper par la fenêtre, il ne parvient pas à sauver son ami, qui reste dans l'habitacle. Les analyses post-mortem révéleront plusieurs traumatismes à la face et au thorax ainsi qu'une hémorragie interne. A l'hôpital, le prévenu est testé avec 1,50 g/litre de sang, puis placé en garde à vue où il expliquera les circonstances de l'accident.

La mère de la victime présente lors du jugement

Abattu et en larmes tout au long de son audition, l'accusé s'est plusieurs fois excusé auprès de la famille de la victime : "On ne peut pas revenir en arrière, c'est le plus terrible, j'ai fait beaucoup de mal, pas qu'à ma famille, aussi à la sienne", a-t-il expliqué à la barre. La mère du défunt, présente à l'audience, a publiquement affirmé qu'elle ne lui "en voulait pas" et a avoué culpabiliser d'être "une mauvaise mère".

Le ministère public avait requis deux ans de prison ferme dont 6 mois avec sursis. En plus de sa condamnation à un an de prison ferme, le prévenu devra également dédommager les parties civiles à hauteur de près de 40.000 euros.