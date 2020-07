Haute-Saône : le directeur départemental de l'UNSS mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

Le directeur de l'UNSS (Union nationale des Sports Scolaires) en Haute-Saône, suspendu de ses fonctions depuis janvier 2020 est mis en examen pour corruption de mineurs dans un établissement de l'Education nationale, agression sexuelle sur mineurs et détention d'images à caractère pédopornographique a précisé ce jeudi 2 juillet 2020, le procureur de la république de Haute-Saône. Emmanuel Dupic. Les faits datent de la période 2014 à janvier 2020.

L'enquête de gendarmerie a débuté le 9 janvier 2020 lorsqu'une dizaine de parents d'élèves d'un lycée de Lure ont dénoncé "des comportements inappropriés" de cet homme de 59 ans, auprès de l'Education nationale. Huit d'entre eux ont porté plainte. Une information judiciaire a été ouverte.

Des fichiers de photo pédopornographiques retrouvés

Entendu et placé en garde à vue le 21 janvier 2020, cette figure du sport scolaire franc-comtois, a été libérée et des perquisitions menées à son domicile et sur son lieu de travail. Les enquêteurs ont alors découvert plusieurs clés USB contenant des fichiers de photos pédopornographiques "très bien organisés" selon Emmanuel Dupic, "classés par nom et par âge". Les gendarmes doivent maintenant identifier les jeunes qui figurent sur ces photos, savoir s'il s'agit d'enfants et adolescents de Haute-Saône, et si le suspect a pris lui-même ces photos.

Interpellé de nouveau le 12 mars 2020, cet homme a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Besançon, à l'issue de sa garde à vue.