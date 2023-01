Haute-Saône : le lycée Cournot à Gray visé par une menace d'attentat "religieux"

Fausse alerte, dimanche 15 janvier, au lycée Cournot à Gray, en Haute-Saône. Un message "appelant au terrorisme religieux" a été diffusé peu après 15h via Pronote, la plateforme qui sert à la communication entre les professeurs, les parents et les élèves, selon le rectorat de l'académie de Besançon. Il a été envoyé par le compte d'un lycéen à 54 personnes - personnels et élèves.

ⓘ Publicité

Informée, la proviseure Marie-Jeanne Grandmougin a immédiatement prévenu le rectorat et la gendarmerie, comme prévu par un courrier diffusé par le ministère de l'Education nationale la semaine dernière suite à la série de menaces similaires dans d'autres établissements partout en France. Une vingtaine de collèges et lycées avaient été évacués , mardi 3 janvier, suite à des menaces reçues via l'Espace numérique de travail (ENT). Le lycée Cournot est le premier a être visé par ce type de menaces dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Une enquête est ouverte

Les gendarmes se sont rendu au domicile du lycéen soupçonné d'avoir envoyé ce message. Ils ont rapidement compris que son compte avait été piraté. La proviseure a envoyé une note aux familles pour les rassurer, précise le rectorat. Elle a porté plainte, ce lundi, auprès de la gendarmerie. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de ce piratage.