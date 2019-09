Haute-Saône : le nouveau radar tourelle près de Cult, vandalisé

Haute-Saône, France

Le nouveau dispositif des radars tourelle devait être présenté lundi par le préfet de Haute-Saône, Ziad Khoury, avant sa mise en service. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'un des quatre radars installés dans le département, près de Cult, a été brûlé , peu après 1 h du matin, selon nos informations. Une enquête est ouverte. " C'est un acte grave et irresponsable que nous condamnons fermement ", commente la préfecture de Haute-Saône qui indique également que l'Etat va porter plainte.

Au total quatre radars nouvelle génération sont installés en Haute-Saône. Ce sont les premiers en Franche-Comté. Deux radars tourelle sont sur la RN 57 l’un dans le contournement de Luxeuil-les-Bains, l’autre à hauteur de Servigney. Un autre se situe sur la RN19 à la sortie de Vesoul avant Dampvalley les Colombes.

Après le mouvement des gilets jaunes et la destruction de la plupart des radars le long des routes, le gouvernement a lancé un plan de remplacement dont font partie ces même radars qui se veulent beaucoup plus performants. Avec ces différentes caméras, le radar tourelle peut différencier les véhicules sur plusieurs voies et dans les deux sens. Il verbalise ainsi, mieux les excès de vitesse. Il est également capable de verbaliser le défaut de port de ceinture ou l’utilisation d’un téléphone portable.