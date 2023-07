Haute-Saône : le ras-le-bol des riverains de la RN19

Le 13 juin 2023, un camion a dévié de sa route sur la Nationale 19, à Amblans-et-Velotte (Haute-Saône). Sur son chemin, l'engin a emporté une voiture, et a fini sa course dans une maison. Au total, trois personnes ont été gravement blessées. Benjamin, lui, n'a rien. Il n'était pas chez lui, et sa compagne non plus, quand le 33 tonnes a terminé sa route sur l'angle de sa maison.

Une bobine de six tonnes dans la salle de bains

Le jeune couple ne peut plus vivre chez lui pour le moment, et sans doute pour de longs mois. Un accident de plus, un accident de trop pour les riverains de la RN19 sur ce tronçon qui relie Vesoul et Lure. "Personne ne roule à 50 km/h ici, alors que c'est la limitation" constate Benjamin. Le jeune homme a grandi à quelques mètres de là. "Je suis un enfant de la RN 19. Il y a déjà eu pas mal de morts, de blessés graves, beaucoup de dégâts matériels... C'est impressionnant."

Un arrêté de péril a été pris pour la maison. Benjamin et sa compagne doivent vivre ailleurs pour le moment. © Radio France - Xavier Ponroy

Un peu plus loin, à Pomoy, Dolorès a aussi de mauvais souvenirs. Dans cette maison qu'ont acheté ses parents il y a 57 ans, il y a déjà eu 17 accidents. "Des voitures, des motos, des camions" souffle-t-elle. "Dans les années 70, un camion a coupé la maison en deux. Une autre fois, une bobine de six tonnes a fini dans l'angle de la maison et a terminé dans la baignoire."

Une crainte qui change le quotidien. "Quand j'ai refait ma salle de bains, je n'ai pas mis de baignoire, parce que j'ai le souvenir de cette bobine de six tonnes dedans. La salle de bains, ce n'est pas un endroit où l'on reste très longtemps." Autre exemple : la Pomissienne ne lave ses vitres dehors que le dimanche, "parce qu'il n'y a pas de camion".

Vite, une déviation

L'accident qui a touché la maison de Benjamin donne un argument de plus à ceux qui souhaitent la mise en place d'une déviation pour que la RN19 ne traverse plus les trois villages d'Amblans, Genevreuille et Pomoy. "Il faut enfin faire cette déviation, et la faire vite" peste Bernard Klem, porte-parole du collectif " Riverains RN19 ".

Un dossier vieux de plus de 20 ans, mais qui pourrait enfin déboucher ? "Il y a eu beaucoup de rebondissements" rappelle le retraité. "Mais je pense que là, il y a de bonnes raisons d'espérer". Ces raisons tiennent notamment à la prise en main en 2024 des routes nationales par le conseil départementale de Haute-Saône, et par les négociations actuellement menées avec l'Etat concernant le financement de cette déviation.

Sur France Bleu Besançon, le président du conseil départemental Yves Krattinger a indiqué le 23 juin avoir "bon espoir" et "travailler tous les jours" à l'aboutissement de ce qui serait pour les riverains un soulagement.