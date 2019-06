Haute-Saône : les deux corps calcinés seraient ceux d'un père et son fils de 9 ans, habitants de Villeparois

Les deux corps carbonisés découverts ce lundi matin à Villeparois seraient ceux d'un habitant du village et de son fils, âgé de 9 ans. Les autopsies doivent être pratiquées ce mercredi pour confirmer ces identités et connaître les causes de la mort.