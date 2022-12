Haute-Saône : sept retraités blessés dans la collision entre leur minibus et un grumier à Charcenne

Un accident de la route impressionnant à Charcenne, en Haute-Saône, au croisement entre les départementales 11 et 12. Un camion grumier et un minibus sont entrés en collision vers 11h15 ce jeudi 1er décembre. Sept personnes sont blessés légèrement, selon les pompiers. Tous les blessés sont des passagers du minibus qui transportait des membres du club du 3e âge de Saint-Vit dans le Doubs. Ils présentent "des petits traumatismes", explique le colonel Stéphane Helleu des pompiers de Haute-Saône. Les victimes ont été prises en charge par des ambulances du SMUR du Doubs et rapatriées au CHU de Besançon. Les deux conducteurs s'en sortent indemnes. Les trois personnes qui n'étaient pas blessées ont également été raccompagnées dans le Doubs.

ⓘ Publicité

Interrogé par France Bleu Besançon, le chauffeur du minibus explique qu'il conduisait sur la départementale 12 quand il a vu le poids lourd arriver sur sa gauche à un stop. Le camion semblait ralentir, donc le minibus a continué sa route. Quand il arrive à la hauteur du poids lourd, celui-ci accélère à nouveau alors qu'il a un stop, affirme le chauffeur du minibus qui a appuyé sur l'accélérateur pour éviter de bloquer les roues. Le grumier aurait alors percuté l'arrière-gauche du fourgon qui aurait fait demi-tour et se serait couché le long de la glissière de sécurité.

Un important dispositif de secours

Dès le premier signalement, les pompiers ont mis en place un important dispositif. "Nous avons mis en place un dispositif à la hauteur du nombre de victimes à l'appel puisque dix victimes concernées, potentiellement blessés, avec 35 pompiers mobilisés en tout, dont un médecin et trois infirmiers, et sept ambulances", détaille Stéphane Helleu. L'hélicoptère de la Sécurité civile de Strasbourg a également été dépêché sur place en prévention. Finalement, il est reparti sans blessé.

L'hélicoptère la sécurité civile de Strasbourg a été appelé en soutien, jeudi 1er décembre, lors d'un accident de la route à Charcenne. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les deux conducteurs impliqués dans l'accident ont été pris en charge par la gendarmerie. Ils ont subi des tests d'alcoolémie et de drogues. Les résultats doivent être connus d'ici la fin de la journée. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et la responsabilité de chacun. Les gendarmes ont relevé les identités et les coordonnées des conducteurs et des passagers du minibus. Tous vont être contactés et entendus dans le cadre de l'enquête.

Les gendarmes ont mis en place une déviation via Choye de 11h15 à 13h15 pour sécuriser les lieux de l'accident. Cette intersection entre les départementales 11 et 12 est "dangereuse" et "accidentogène", selon le maire de Charcenne Michel Renevier.