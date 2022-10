Haute-Saône : un appel à témoins lancé après l'agression violente d'une retraitée à Gray

Qui est cet homme qui s'est acharné contre une retraitée de 75 ans, vendredi 21 octobre, dans un tunnel de Gray ? C'est à cette question qu'essayent de répondre les gendarmes de la Haute-Saône. Ils ont lancé un appel à témoins, dimanche 23 octobre. Pour l'instant, seuls des témoins indirects se sont déclarés - des personnes qui ont porté secours à la victime, mais qui n'ont pas vu l'agresseur. Il n'y a donc aucun élément qui puisse permettre de l'identifier.

Des points de suture et plusieurs fractures

C'est une agression très particulière, selon la gendarmerie, car elle a eu lieu en plein jour sur la voie publique. Vendredi matin, à 8h30, la septuagénaire se rend à un rendez-vous médical. Elle emprunte le passage souterrain sous la rue de l'Arsenal. C'est là qu'un homme l'attaque, sans doute avec une barre de fer. L'arme n'a pas encore été retrouvée par les gendarmes. Son agresseur la fait tomber par terre et continue de la frapper. Il lui demande "des sous, des sous, des sous", mais la retraitée n'a rien sur elle.

L'assaillant s'enfuit et la laisse par terre dans une mare de sang. La victime parvient à se relever pour aller demander de l'aide. Un passant s'arrête pour appeler les secours et elle est conduite à l'hôpital. Trois jours plus tard, la retraitée est toujours traumatisée, selon le maire de Gray, Christophe Laurençot qui lui a rendu visite. Elle a de nombreux points de suture, un poignet cassé et plusieurs doigts fracturés.

Appel à témoin lancé

Christophe Laurençot condamne cette agression "inadmissible, impardonnable, intolérable" et "gratuite", puisque l'assaillant n'a finalement rien volé. "Ça n'arrive jamais [à Gray], qui plus est avec cet acharnement, cette barbarie", souligne le maire qui parle d'un "acte isolé". L'élu est presque sûr que l'agresseur n'est pas quelqu'un de cette commune "où tout le monde se connait".

Si vous avez des informations, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Gray au 03 84 65 11 45.