Haute-Saône : un camion transportant 17.000 litres de fioul se renverse, pas de pollution

La camion s'est couché sur le flanc entre Luze et Echenans-sous-Mont-Vaudois

Un camion-citerne transportant 17.000 litres de fioul domestique s'est couché sur le flanc entre Luze et Echenans-sous-Mont-Vaudois en Haute-Saône ce jeudi à la mi-journée.

Aucune fuite de la citerne et aucune pollution ne sont à déplorer, mais la cuve a dû être vidée de son contenu dans un second camion citerne avant que l'ensemble routier ne soit dépanné et remis sur roues.

La cuve a du être vidée de son contenu dans un second camion - Gendarmerie 70

"En voulant se serrer lors d'un croisement avec un autre véhicule sur la route étroite, le chauffeur a mordu l'accotement qui s'est affaissé", indique la gendarmerie.

La brigade motorisée de Lure, ainsi que les gendarmes d'Héricourt se sont rendus sur place.