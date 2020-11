Haute-Saône : un chasseur se tire une balle dans le pied

Un jeune chasseur de 31 ans s'est tiré une balle dans le pied à Saint-Gand (Haute-Saône). L'accident de chasse a eu lieu à 11h57. Les pompiers sont intervenus et le blessé léger a été conduit à l'hôpital de Vesoul. Les causes exactes de l'accident sont pour le moment inconnues. On ignore également si l'homme était seul ou accompagné.

La commune de Saint-Gand se situe entre Vesoul et Gray.