Haute-Saône : un homme condamné à 8 ans de prison pour agressions sexuelles sur mineur et pédopornographie

Un homme de 62 ans comparaissait devant le tribunal de Vesoul ce jeudi pour atteintes et agressions sexuelles sur mineur. Trois victimes entre la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Il entretient toujours une relation avec l'une d'elles. Depuis qu'elle a 12 ans. Le prévenu était aussi accusé d'avoir téléchargé des images pédopornographiques.

Le consentement et la dépendance au cœur du débat

Le prévenu n'a pas nié les faits. Il a même reconnu "avoir une attirance pour les enfants âgés entre 12 et 14 ans" devant la cour. Le tribunal s'est longuement penché sur une histoire. Une relation qu'il entretient avec une fille depuis qu'elle a 12 ans.

Il est hébergé chez un couple d'amis qui ont la garde de leur petite-fille. Le prévenu évoque une relation consentie. "Mais est-ce que l'on peut parler de consentement quand à 12 ans on vient de perdre sa virginité avec quelqu'un qui à l'âge de son grand-père ?", demande la présidente du tribunal au prévenu. Pas de réponse.

La jeune fille, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, présente des carences affectives selon l'expert psychiatre. Elle évoque elle aussi une relation consentie et amoureuse. Mais l'expert est clair : elle est sous l'emprise du prévenu. "Vous êtes conscients que l'amour qu'elle clame pour vous, c'est de la dépendance ?" lui demande un des assesseurs.

"Vous savez que ce n'est pas sain", lui assène la présidente du tribunal. "Oui", lui répond succinctement le prévenu qui reste sur sa position et défend sa relation consentie et amoureuse avec la jeune fille. Il s'était présenté sans avocat ce jeudi au tribunal.

30.000 fichiers pédopornographiques

En 2018, le prévenu est hébergé chez un couple d'amis au nord du département de la Haute-Saône. Ils ont une petite fille de 8 ans et lors d'une sortie de la plage, il la caresse dans une cabine avant de la filmer. "Il l'a filmé pour avoir un souvenir, c'est ce qu'il a dit, mais moi je considère que c'est un trophée car c'est un prédateur", réagit Me Caroline Lavallée, avocate de cette victime.

"Un prédateur comme un chasseur chasse ses trophées et les conserve dans un fichier bien classé. On avait affaire à un homme dangereux. Le tribunal l'a entendu comme cela aussi et l'a mis hors d'état de nuire ", explique-t-elle. Le prévenu était aussi jugé pour avoir téléchargé 30.000 images et vidéos pédornographiques.

Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Il a été condamné à 8 ans de prison avec mandat de dépôt immédiat c'est-à-dire qu'il est déjà en prison. Le sexagénaire dont le casier judiciaire était vierge a dix jours pour faire appel. Il sera soumis à 10 ans de suivi socio judiciaire et a formellement l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes.

Il est également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.