Haute-Saône : Un motard s'enfuit lors d'un contrôle d'alcoolémie et provoque un accident 20 km plus loin

Il prend la fuite lors d'un contrôle d'alcoolémie réalisé par les gendarmes de Haute-Saône ce dimanche et perd le contrôle de sa moto 20 kilomètres plus loin. L'homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé. Il devra répondre pour un refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse.