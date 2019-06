Haute-Saône : un trafic de drogue démantelé, trois personnes interpellées

2,5 kilos de cannabis et 56 grammes de cocaïne ont été saisis ce mardi, dans le cadre d'une enquête de plusieurs mois, entre le Territoire de Belfort et la Haute-Saône. Trois personnes, âgées de 18 et 19 ans, ont été interpellées.