Haute-Savoie : 10 km de bouchon après un accident sur l'A40 en plein trafic frontalier

Vers 7h30 on relevait plus de 10 km de ralentissements

A 6h20 ce mardi, un accident entre quatre véhicules légers a eu lieu au niveau d'Arthaz, direction Genève, après le péage de Nangy. Compte tendu du trafic frontalier pour se rendre à Genève, un important bouchon s'est formé. Vers 7h30 on relevait plus de 10 km de ralentissements sur le secteur. Les véhicules devaient être dégagés des voies avant 8h pour une reprise progressive du trafic. Au plus fort du bouchon, il fallait plus d'1h30 pour rejoindre Etrembières depuis Contamine-sur-Arve. Le trafic était perturbé jusque sur l'A410 et la descente du col d'Evires.

ⓘ Publicité

Suivez l'info trafic en temps réel en écoutant chaque matin le 6/9 de France Bleu Pays de Savoie

loading