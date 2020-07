Haute-Savoie : 17 morts dans le Mont-Blanc et les massifs aux alentour depuis la fin du confinement

Une série noire dans le Mont-Blanc et en vallée de Chamonix avec quatre morts en 24 heures. Deux alpinistes italiens découverts ce mercredi matin dans le Mont Maudit et un couple d’alpinistes, habitant Chambéry, retrouvé mardi dans les Aiguilles Rouges (vallée de Chamonix), dans le secteur de la Chapelle de la Glière. Des accidents mortels qui s’ajoutent à une longue liste puisque depuis la fin du confinement, il y a eu 17 morts dans le Mont-Blanc et les massifs aux alentours, soit deux fois plus que l’an dernier à la même époque.

« Ce sont des gens qui pratiquaient la montagne, il s’agit plutôt de fautes techniques individuelles »

Il n’y a pas vraiment d’explications à cette série noire. Selon le commandant du PGHM de Chamonix, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, le lieutenant-colonel Stéphane Bozon, la météo et les conditions sont bonnes. D’après lui : « il s’agit de gens qui pratiquaient régulièrement l’alpinisme ou la montagne, on est plutôt dans des fautes techniques individuelles, donc dans toutes les activités, randonnée pédestre, alpinisme il faut être très vigilant à ce que l’on fait et comment on s’assure ».

Des novices découvrent la montagne

Cet été, en raison du coronavirus les étrangers sont moins nombreux dans nos massifs mais il y a tout de même beaucoup de monde. De nombreux français sont restés dans l’hexagone, et certains optent pour une mise au vert à la montagne. Pour les débutants le lieutenant-colonel Bozon recommande d’avoir recours aux accompagnateurs de moyenne-montagne et aux guides de haute montagne : « ils sont là pour guider dans les premiers pas de la randonnée ou de l’alpinisme, pour accompagner en toute sécurité ces gens qui découvrent la montagne».

7 morts en Haute-Savoie en 24h

En plus des quatre alpinistes morts dans le Massif du Mont Blanc et les Aiguilles Rouges, trois autres personnes sont mortes ce mardi lors d'activités de loisirs. Un moniteur de parapente et son client qui volaient en binôme, se sont écrasés sur le toit d'une ferme à la Chapelle d'Abondance (une enquête est ouverte pour homicide involontaire) dans le Chablais. Et sur les hauteurs de Châtel, un randonneur de 71 ans a fait une chute mortelle d'une centaine de mètres depuis le sommet du Mont de Grange.