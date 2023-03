Haute-Savoie : trois blessés graves dont une fillette de six ans dans un accident

Un grave accident de la route est survenu ce mercredi en début d'après-midi à Musièges sur la départementale 1508 près de Frangy dans la Vallée des Usses. Deux voitures sont violemment entrées en collision dans des circonstances qui restent à déterminer. On compte quatre personnes blessées dont trois blessés graves parmi eux une fillette de 6 ans (et deux femmes de 41 ans et 80 ans). L'accident a fait aussi un blessé léger, un homme de 60 ans.

