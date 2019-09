Haute-Savoie : 400 poules et chapons brûlent dans l’incendie du poulailler de La Mère Gaud

Ce lundi en fin de matinée à Ballaison en Haute-Savoie, un important incendie s’est déclaré dans deux bâtiments agricoles de La Mère Gaud, une entreprise spécialisée dans la confection de produits du terroir. Plus de 400 poules et chapons ont péri dans les flammes.

Ballaison, France

Un incendie s’est déclaré vers 11h30 ce lundi dans une exploitation agricole de Ballasion en Haute-Savoie. Deux bâtiments en bois de plus de 400 mètres carrés et appartenant à La Mère Gaud, une entreprise spécialisée dans les produits du terroir, ont été entièrement détruits. Le premier hangar contenait du matériel et le second était un poulailler.

Sur les 500 poules et chapons présents au moment du sinistre, 400 ont péri dans les flammes. Si cet incendie ne devrait pas entraîner de chômage technique au sein de l’entreprise, le préjudice est important.