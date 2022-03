Haute-Savoie : 428 kg de cannabis saisis à Cluses et Scionzier pour plus de 3 millions d'euros

Très gros coup des gendarmes de Bonneville cette semaine. Ce lundi 7 mars, ils ont saisi 428 kg de résine de cannabis à Cluses et Scionzier, en Haute-Savoie. Sur les six personnes interpellées, deux ont été mis en examen et placés en détention provisoire.