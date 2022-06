Haute-Savoie : après la découverte d'explosifs à Arenthon, un homme déféré au parquet antiterroriste

Un Haut-Savoyard de 22 ans a été présenté ce vendredi soir à un juge antiterroriste à Paris en vue de sa mis en examen. Des produits explosifs ont été retrouvés dans un bois près de son domicile et son profil est jugé inquiétant.

Un homme de 22 ans, qui habite Arenthon, près de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, a été présenté à un juge antiterroriste ce vendredi soir à Paris en vue de sa mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "détention de substances et composants entrant dans la composition d'engins explosifs en relation avec une entreprise terroriste", a-t-on appris de source judiciaire. L'homme est soupçonné d'avoir enterré dans un secteur boisé près de son chalet une quinzaine de futs contenant des substances dangereuses.

Des faits jugés extrêmement inquiétants

Le parquet national antiterroriste, saisi de l'affaire, qualifie ces faits "d’extrêmement inquiétants". A l’intérieur des futs, les enquêteurs ont découvert des explosifs, des produits incendiaires et même du poison, "en grande quantité" précise une source proche du dossier contactée par France Bleu Pays de Savoie.

La personnalité du jeune homme est également jugée inquiétante. Selon les premiers éléments de l’enquête, cet homme de 22 ans, au chômage et qui vivait reclus chez lui, est fasciné par les tueries de masses et l’ultra violence, un profil potentiellement dangereux. Son ordinateur et son téléphone sont en cours d’expertise.

Il y a deux ans, en 2020, il avait déjà été impliqué dans une affaire de détention d’explosifs. Ce premier dossier est toujours en cours d’instruction. Concernant cette seconde affaire, le parquet national antiterroriste a requis ce vendredi son placement en détention provisoire.