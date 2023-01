Haute-Savoie : ce que l'on sait après la découverte des corps de deux bébés à Rumilly

Line Bonnet-Mathis, la procureure de la république d'Annecy a révélé vendredi quelques éléments entourant la découverte dimanche 1er janvier 2023 des corps de deux bébés , dans un appartement à Rumilly (Haute-Savoie). Appelés par une femme "pour faire part de ses intentions suicidaires", les gendarmes arrivés sur place ont bien constaté la présence de "deux dépouilles emmaillotées dans une valise". Selon le voisinage, l'appartement était occupé par quatre personnes : deux adultes et deux enfants. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de meurtre sur mineur de moins de 15 ans.

Hospitalisée d'office

Aux militaires par téléphone, la mère présumée, âgée de 35 ans, avait "indiqué avoir à son domicile les corps de deux bébés morts". Vraisemblablement instable et choquée, le parquet précise que "compte tenu de son état de santé, cette personne a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte. Elle est toujours hospitalisée à ce jour et n’a pu être entendue par les enquêteurs."

Une enquête ouverte et des autopsies pratiquées

Le parquet d'Annecy précise également avoir ouvert "une enquête judiciaire sous la qualification de meurtre sur mineur de 15 ans" avec des "investigations confiées à la brigade des recherches d’Annecy et à la section de recherche de Chambéry avec l’appui de la cellule d’identification criminelle d’Annecy".

Des autopsies ont été réalisées le 4 janvier 2023 à l’institut médico-légal de Grenoble. La date des décès et leur cause n’ont pu être déterminées selon les premiers éléments constatés sur place par les enquêteurs. Sur l'âge estimé des deux corps retrouvés, le parquet précise : "la présence d’un cordon ombilical sur un des deux corps permet de supposer toutefois qu’il s’agissait d’un nouveau-né".

La porte scellée de l'appartement © Radio France - Richard Vivion

Deux autres enfants dans cette famille

Les deux enfants du couple sont âgés de deux ans et un an, nés en 2020 et 2021. Ils ont été confiés et placés grâce aux service de l’aide sociale à l’enfance.

Le compagnon entendu

La jeune femme qui a prévenu les secours semblait être seule à son domicile puisque son compagnon depuis 2019 "était à l’étranger depuis le 13 décembre 2022" explique le parquet. Néanmoins, à son retour en France le 5 janvier, il a "été placé en garde à vue pour recel de cadavre (...). Aucune charge n’a été retenue contre lui et il a été mis fin à sa garde à vue" vendredi à la mi-journée.

"C'est choquant et surtout on ne comprend pas"

Dans cet immeuble HLM de la Cité de la Salle à Rumilly, les habitants présents ce vendredi matin ont du mal à prendre conscience de l'horreur de la découverte faite dimanche 1er janvier 2023 dans cet appartement du troisième étage. La porte d'entrée est désormais scellée par les enquêteurs de la gendarmerie. On peut y lire que l'instruction concerne un "homicide volontaire aggravé".

Quand on les interroge sur les parents présumés de ces bébés, certains parlent d'une "famille normale" avec deux autres jeunes enfants. Un voisin évoque quand même "des disputes régulières". Le couple serait arrivé dans ce logement à Rumilly il y a deux-trois ans selon le voisinage. Peu de personnes semblent réellement les connaître.