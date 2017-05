Haute-Savoie : attention aux cambriolages

Les gendarmes de la Haute-Savoie ont lancé un appel à la prudence. Depuis une semaine, le nombre de cambriolages a fortement augmenté sur les secteurs de Douvaine, Saint-Julien-en-Genevois et Annecy.

Depuis le début de l’année, les chiffres étaient en baisse mais voilà que depuis quelques jours les gendarmes constatent une reprise des cambriolages. "Nous constatons une forte hausse sur les secteurs habituels qui sont le bassin genevois et l’agglomération d’Annecy", explique le lieutenant-colonel Philippe Vailler du groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie. Mais cette fois, on peut aussi ajouter celui du bas-chablais et notamment autour de Douvaine."

Dix minutes

Les cambrioleurs ciblent les maisons individuelles. "Dans la très grande majorité des cas, ils agissent en journée, quand les occupants sont absents", poursuit le lieutenant-colonel Vailler. "Ils s’emparent des bijoux et du numéraire. Un cambriolage ne dure pas plus de dix minutes." Ce mardi, les gendarmes ont lancé sur leur compte Facebook, un appel à la prudence. "Même pour une courte absence, il faut fermer sa maison et surtout ne pas hésiter à composer le 17 si vous êtes témoin d’un fait inhabituel dans votre quartier."

