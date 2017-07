Haute-Savoie : attention aux vols de vélos électriques près de la frontière suisse

Les vols de vélos électriques sont en recrudescence près de la frontière suisse. Déjà 14 ont été volés depuis le mois de juin. Les policiers d'Annemasse appellent donc à la vigilance, et conseillent aux cyclistes de compliquer au maximum la tâche aux voleurs.

Attention à votre vélo, surtout s'il est électrique. Certains coûtent aussi chers qu'un scooter et suscitent donc les convoitises. Le vol de vélos électrique avait déjà touché les bords du lac d'Annecy l'an dernier. Cette fois, c'est près de la frontière suisse que ce type de vol est en recrudescence.

Il y a déjà eu 14 vols de bicyclettes aux alentours d'Annemasse depuis la mi-juin et seul un a pu être retrouvé. Les policiers appellent donc à la plus grande vigilance. La technique des voleurs est bien rodée : ils ciblent les vélos des travailleurs frontaliers, qui laissent leur vélos le matin et partent pour la journée.

Quatre voleurs arrêtés depuis le mois de juin

"Il faut d'abord un bon cadenas", conseille Thierry Plonka, le chef de la police municipale de Gaillard, en Haute-Savoie. "Plus le malfaiteur mettra du temps à en venir à bout, plus il se fera remarquer." Il ajoute aussi que ses agents repèrent parfois les voleurs parce qu'ils les croisent plusieurs fois, mais avec des vélos différents.

Quatre d'entre-eux ont été arrêtés aux alentours d'Annemasse depuis la mi-juin, grâce aux caméras de vidéo-surveillance et aux patrouilles de police.

"Un conseil tout simple, c'est d'enlever la batterie" - David, gérant d'un magasin de vélo à Chambéry.

Pour éviter de se faire voler son vélo, il faut à tout prix compliquer au maximum la tâche au voleur. "Quand on laisse son vélo plus de deux heures, il faut enlever la batterie", explique David, gérant de la boutique de vélo "Cyclable" à Chambéry. "Quand le voleur viendra racheter une batterie en magasin, on lui demandera la facture d'achat du vélo, et généralement il ne l'a jamais."

Faire graver son vélo

Il est aussi possible de faire graver son vélo, grâce au système Bicy-code. Une sorte de carte d'identité pour deux-roues qui permettra d'identifié votre vélo s'il est retrouvé après avoir été volé. Il existe un point à Chambéry et deux à Annecy où vous pouvez faire graver vos vélos. Cela coûte entre 5 et 10 euros.